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Sağlık Bakanı Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanlığı İzlem Gürçağ Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek tedavi gören hastaların ve sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladı.

29 Aralık 2022 Perşembe 18:06
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Sağlık Bakanı Altuğra, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner'den genel ihtiyaçlarla ilgili bilgiler alan Bakan Altuğra, binanın ihtiyaç duyulan tadilatının en kısa sürede yapılacağını açıkladı.

Rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hasta ve yaşlılarla sohbet ederek yeni yıllarını kutlayan Bakan Altuğra, yaşlıların ve bakıma muhtaç hastaların mutlu olması ve iyi bir sağlık hizmeti almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Onlar mutluysa, iyi bir hizmet alıyorsa biz de o kadar mutlu oluruz” diyen Altuğra, Rehabilitasyon Merkezi’nde özveriyle hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür etti.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Sorumlu Hekim Dr. Cansel Öztekiner yapılan ziyaret nedeniyle teşekkür ederek merkezle ilgili bilgiler aktardı.

Bakan Altuğra’ya ziyaretinde Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar eşlik etti.

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