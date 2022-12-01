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Sağlık Bakanı Altuğra: Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık

01 Aralık 2022 Perşembe 19:37
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Sağlık Bakanı Altuğra: Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attık



Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, ülkede Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza attıklarını kaydetti.  

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne bağlı Acil Durum Hastanesi ek binasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Başhekim Dr. Erol Uçaner ve sağlık çalışanlarından hastaneyle ilgili bilgiler alan Bakan Altuğra, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde yatan bazı hastaları da ziyaret etti.

Ziyaretinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi’nde görev yapan doktorlar ve tüm sağlık ekibiyle istişare ettiklerini ifade eden Bakan Altuğra, genel ihtiyaçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti. 

Doğum yapan hastaları da bizzat ziyaret ettiğini belirten Altuğra, hastaların kendisine ilettiği memnuniyetten dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Çocuk Servisi’ni de ziyaret eden İzlem Gürçağ Altuğra, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirtti.

Çocuk Acil Servisi’ne 24 saat içerisinde ortalama 90 çocuğun müracaat ettiğini kaydeden Altuğra, bunun Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nden yaklaşık günde 90 kişinin yükünü kaldırmak anlamı taşıdığını ifade etti.

Ülkede Çocuk Acil Servisi’nin hizmete girmesiyle bir ilke imza atıldığına dikkat çeken Altuğra, çocuklara ve kadınlara çok daha çağdaş koşullarda hizmet vermenin yanında Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün de hafifletildiğini vurguladı.

“AMACIMIZ HALKA EN İYİ VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMET SUNMAK”

Sağlık hizmetinin devam ettiği tüm süreçlerde ihtiyaçlar dikkate alınarak, gerek personel, gerekse araç gereç konusunda her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduğunu bir kez daha dile getiren Altuğra, amaçlarının halka en iyi ve kaliteli sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Altuğra’ya ziyareti sırasında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan eşlik etti.

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