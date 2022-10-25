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Sağlık Bakanı Altuğra'dan açıklama

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde seminer düzenledi.

25 Ekim 2022 Salı 10:00
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Sağlık Bakanı Altuğra'dan açıklama



Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla Uzman Filiz Uzun tarafından verilen meme kanseri farkındalık semineri açılışında konuşan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu belirtti.

KKTC’de de kadınlarda meme kanserinin yüzde 37 oranla en sık gözlenen kanser türü olduğunu belirten Altuğra, meme kanserinin kontrol altına alabilmenin en etkili yöntemlerinin korunma ve erken tanı olduğunu vurguladı ve erken teşhis edilen hastalarda tedavi şansının yüzde 100 oranına ulaşabildiğine dikkat çekti.

Altuğra, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Lefke’de ve Güzelyurt'ta başlatılan kanser tarama çalışmalarının, İskele Sağlık Merkezi ile Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde devam edeceğini belirtti.

Eğitim seminerlerinin devam edeceği bilgisini de paylaşan Altuğra, erken teşhiste en önemli faktörün, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Altuğra “Meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamanız çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konulması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttıracaktır. Erken tanıda kendi kendine meme muayenesi, hekim tarafından muayene ve mamografi en etkili yöntemlerdir” dedi.

Altuğra, meme kanserinden korunmak için, tütün ürünlerinin kullanılmaması, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi, sağlıklı beslenmeye dikkat edilmesi, fazla kilo almaktan kaçınılması ve alkol alımının sınırlandırılması gerektiğini de vurguladı.

Altuğra’nın konuşmasının ardından Uzman Filiz Uzun "Kanserden değil geç kalmaktan kork" temasıyla meme kanseri farkındalık semineri verdi.

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