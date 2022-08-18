Sağlık Bakanı Altuğra'dan Asya Bebek açıklaması!

BRT’de yayınlanan ‘Manşet +’ programına konuk olan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Asya bebeğin tıbbi ve ilaç konusunda sorun yaşandığına dair basına yansıyan konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Asya bebeğe acil şifalar dileyen Altuğra, tüm hastalara sağlık katkı koymak için canla başla uğraşıyoruz dedi.

Asya bebeğin, annesinin kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayı hep birlikte takip ettiklerini belirten Altuğra, Asya bebeğe kamuoyu her türlü destekliyor, Asya’ya kapmanyalar ile her türlü sahip çıkıltığını belirtti.

"ASYA BEBEĞİN İLAÇ VE TIBBİ MALZEME SORUNU YAŞADIĞI KONUSUNDA YANILGI VAR"

Asya bebeğin ilaç ve tıbbi malzeme sorunu yaşadığı konusunda yanılgı olduğunu kaydeden Altuğra, Asya bebeğin tedavisi için gerekli olan mama ve tıbbi malzemelerin anneye teslim edildiğini söyledi.

Altuğra, Asya bebeğin ihtiyaç duyduğu mamanın Sağlık Bakanlığı tarafından eksiksiz bir şekilde verildiğini vurguladı. Altuğra, Asya bebeğin annesinin dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelerek bir aylık mamasının teslim aldığını söyledi. Altuğra, anneye bir sonraki ay için yine mamanın verileceğinin söylendiğini kaydetti.

Asya bebeğin mamasız kalma ihtmalinin olmadığını vurgulayan Altuğra, kurumda bulanan ilaç ve mama stoklarına göre, bir sonraki hastanında düşünüleceği şeklinde ilaçlar adaletli bir şekilde verdildiğinden bahsetti.

Asya bebeğin ailesin 2 aylık mama istediğini belirten Altuğra, anneye 1 aylık mama verildi, ancak bir sonraki ay için yine gelip mama alabileceği bilgisi verildi dedi.

“ELİMİZDEKİ STOĞU ADİL BİR ŞEKİLDE VERİYORUZ”

Altuğra, reçetelerde bazı ilaçların 2 aylık veya 3 aylık olarak verilmesi gerektiği yazıyor ama adaletli bir şekilde ilaçların dağıtımı yapılıyor dedi.

Altuğra, “Develte Hastanesi’ne veya İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne gelen vatandaş, 3 aylık ilaç isteyebilir ama elde bulanan stoğa göre ilaç veriliyor. Diğer vatandaşlarımıza da düşünerek, eşit bir şekilde dağıtım yapıyoruz” dedi.

Altuğra, Türkiye Cumhuriyeti’nden tedarik edilen ilaçlar doğrultusunda vatandaşa ilaçlar ulaşıyor, temin edilemeyen ilaçlar devlet ve özellerde bulunamayabiliyor dedi.

“ASYA BEBEĞE TIBBİ MALZEMESİ VERİLDİ”

Sağlık Bakanı Altuğra, Asya bebeğe tbbi malzemenin verildiğini kaydederek, bugün yine tıbbi malzeme desteğinin verileceğini söyledi.

Kaynak : Kıbrıs Postası