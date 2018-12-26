Sağlık Bakanı Besim, 112 Komuta Merkezi ve Adli Tıp Birimi’nin açılışını yaptı

Açılışlara, Sağlık Bakanı Filiz Besim’in yanı sıra Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Barbaros Savaşçı, Müsteşar Ömer Gür ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Dizdarlı ile sağlık personeli katıldı.

Bakan Besim ilk olarak 112 Komuta Merkezi açılışını yaptı. Açılış kurdelesini kesen Besim, merkezi gezdi, daha sonra Adli Tıp Birimi’nin açılışı gerçekleştirildi.



“TOPLUM VE İNSANA DOKUNAN İKİ MERKEZ”

Sağlık ve toplum için bugün iki anlamlı merkezin açılışını yaptıklarını söyleyen Besim, iki merkezin de topluma ve insana dokunan merkezler olduğuna vurgu yaptı.

Besim, 112 Komuta Merkezi ile çağrı merkezinin ayrılması için yeni bir bölüm yapıldığını, böylece çağrıların sağlıklı bir şekilde alınacağını ve komite merkezinde sağlıklı bir şekilde yönlendirileceğini söyledi.

112 Acil Servis’in en güçlü ve en organize olması gereken merkezlerden biri olduğunu belirten Besim, merkezin bir başarı öyküsü olarak tanımlanabileceğini ifade etti.

Besim, polis ile de telsiz irtibatı sağlandığını, alınan çağrıların polis tarafından da duyulacağını, 112 Acil Servis ile polisin entegrasyonunun yapıldığını belirtti.

Hedefin tüm müdahale birimleri ile bu entegrasyonu sağlamak olduğunu dile getiren Besim, 2004 yılında kurulan 112 Acil Servisin, 16 acil merkezi ve 30 ambulanstan oluşan ciddi bir organizasyon ağından oluştuğunu kaydetti.

Besim, 112 ile acil servisleri ayırıp efektif ağ kurmayı amaçladıklarını söyleyerek, 112’lerde paramediklerin çalışacağını, ambulans şoförlerinin de eğitim alarak paramedik olacağını belirtti.



“YASA VE BAĞIMSIZ YAPI ŞART”

Adli Tıp Birimi’nin bina açılışı ile ilgili de kurumun oluşmasını hedeflediklerini ancak bunun için yasanın çıkarılması ve bağımsız bir ünitenin kurulması gerektiğini söyleyen Besim, ülkede sadece bir adli tıp uzmanı bulunduğunu kaydetti.

Besim, adli tıp uzmanı İdris Deniz’e adli antropolog Deren Çeker’in de katılması ve çalışmalarını yürütebilecekleri birimin de devreye girmesiyle, daha bilimsel çalışmalarda bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Besim, PGM Müdür Yardımcısı Barbaros Savaşçı ile PGM İletişim Müdürü Erdal Şanlıdağ’a katkılarından dolayı plaket sundu.