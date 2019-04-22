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Sağlık bakanı Besim, Tıp kongresi ve Fuarı'na katılıyor

Sağlık Bakanı Filiz Besim, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı’na katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gidiyor.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:51
Sağlık bakanı Besim, Tıp kongresi ve Fuarı'na katılıyor
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Bakan Besim’e Bakanlık Müdürü Ceyhun Ümiter ve Özel Kalem Müdürü Başak Ekenoğlu eşlik edecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı, TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Emine Erdoğan’ın katılımları ile Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ve Dünya Sağlık Örgütü’nün teknik sponsorluğunda 24-27 Nisan tarihlerinde İstanbul’da Bomonti Otel’de gerçekleştirilecek.
TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde ve paydaş kurumların desteği ile düzenlenen kongre, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel bir zemine oturtulması hedefini taşıyor.

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Geçtiğimiz yıl, ulusal ve uluslararası alandan yoğun bir katılımla, başarılı bir şekilde yapılan kongrenin bu yılki temel hedefi, dünyanın en önemli sağlık sorunlarını teşkil eden kronik hastalıklarda GETAT’ın yerinin tespit edilmesi olacak.
Dünya Sağlık Örgütü’nün modern sağlık sistemlerini güçlendirmek üzere teşvik ettiği GETAT’ın, insanlığın bu büyük sorununa getirdiği yaklaşımlar ele alınacak.
Sağlık Bakanı Filiz Besim’in TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibiyle de bir görüşme yapması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Besim
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