Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı kabul etti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Karaca, Bakan Pilli’ye görevinde başarılar dilemek ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Pilli, Sivil Savunma Teşkilatı’nın ülkemize büyük hizmetler verdiğini, ülkede güçlü bir sivil savunma olmasının elzem olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın doğal afetlerde, yangınlarda ve diğer arama-kurtarma faaliyetlerinin gerektirdiği acil durumlarda halkın can ve mal kaybını önlediğini dile getiren Bakan Pilli, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde çıkan yangın, hastanenin aşırı yağışlardan etkilendiği dönemlerde de en önemli kurtarıcılarımızdan olduğunu belirtti.

Pilli, sağlık alanında Sivil Savunma Teşkilatı ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği içerisinde olmaya devam ettiğini belirterek, Karaca’nın ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.