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SAĞLIK BAKANI DR. ALİ PİLLİ “TELE SAĞLIK” İLE BİR HASTAYA HİZMET VERDİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan ve akıllı randevu sistemiyle çalışan çevrimiçi Tele Sağlık Platformu üzerinden bir hastaya dâhiliye hizmeti verdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 12:58
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SAĞLIK BAKANI DR. ALİ PİLLİ “TELE SAĞLIK” İLE BİR HASTAYA HİZMET VERDİ

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan ve akıllı randevu sistemiyle çalışan çevrimiçi Tele Sağlık Platformu üzerinden bir hastaya dâhiliye hizmeti verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Covid-19 salgınından dolayı hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, halkı, doktor ve sağlık çalışanlarını korumak, halka hastaneye gitmeye gerek kalmadan belli ölçüde sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla sürpriz bir arama gerçekleştirdi.

Alınan randevunun gün ve saatinde hastayı arayan Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak değil de doktor kimliğiyle Tele Sağlık Platformu üzerinden hastayı arayarak görüntülü görüştü.

Hastanın şikâyetlerini dinleyen Dr. Ali Pilli, hastaya gerekli yönlendirmeleri yaparak, destek oldu. Dr. Ali Pilli, Tele Sağlık hizmetiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Pilli, pandemi döneminde hayata geçirilen bu hizmet ile hastalara çevrimiçi yardımcı olunmasının hasta sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Doktorların bu alternatif hizmetle hastalara kolaylıkla destek olabileceklerinin altını çizen Pilli, platforma henüz dahil olmayan doktorları da bu hizmete katılmaya davet etti.

TELE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tele Sağlık Platformu üzerinden verilen sağlık hizmetiyle, hastanede fiziki olarak sunulan poliklinik hizmetlerine ek olarak, dijital bir platformda görüntülü görüşmeyle teknolojik bir çözüm sunuluyor.

Açıklamaya göre, bu hizmetin altyapısı, sosyal sorumluluk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Tele Sağlık hizmeti kapsamında 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezi aranarak, ihtiyaç duyulan branştan Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu alınabiliyor.

Hasta, randevu gün ve saatinde ilgili doktor tarafından BiP uygulaması üzerinden aranarak, görüntülü görüşme gerçekleştiriyor.

Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastaneleri’nde ilk etapta toplamda 7 branş için randevu verileceği belirtilen açıklamada, söz konusu branşların onkoloji, kulak burun boğaz, nefroloji, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve çocuk polikliniği olduğu açıklandı. Açıklamada randevular hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine çağrı merkezi üzerinden branş bazında verildiği belirtildi.

Hizmetin kullanılan cep telefonu operatörden bağımsız olarak tüm halka açık olduğu ve BiP uygulaması üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 24.09.2020 12:59
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