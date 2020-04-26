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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yangın sonrası hastanede yenilenen bölümleri gezdi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin geçirdiği yangın felaketi sonrası hastaneyi gezerek, son halini gözlemledi.

26 Nisan 2020 Pazar 16:33
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yangın sonrası hastanede yenilenen bölümleri gezdi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yangın sonrası hastanede yenilenen bölümleri gezdi.

Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek, bu süreçte orada canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, 1978’de açılan hastanenin 2 ay önce geçirdiği talihsiz yangın sonrası hasar aldığını belirterek, şu an hastanenin yaralarının sarıldığını ve eskiden daha güçlü bir durumda olduğunu kaydetti.

Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım’da meydana gelen yangın sonucu oralar kullanılamaz hale gelmişti, ancak yaralar sarıldı ve çoğu hasar giderilerek, kalp ameliyatlarına tekrar başladı.

Son Güncelleme: 26.04.2020 16:40
Anahtar Kelimeler:
Ali PilliHastaneYangınLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Yorumlar
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Magusalı 2020-04-26 17:17:31

Sigortadan ne haber var Sn. Bakan. Bize unutturma. Ödedi mi? Ödeyecek mi?

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Daş 2020-04-26 18:22:19

Türkçede tadil diye bir kelime yoktur tadilat vardır bir yerinizden kelime uydurmayın

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