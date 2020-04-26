Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yangın sonrası hastanede yenilenen bölümleri gezdi.

Pilli, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giderek, bu süreçte orada canla başla çalışan sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Başhekim Dr. Adil Özyılkan, 1978’de açılan hastanenin 2 ay önce geçirdiği talihsiz yangın sonrası hasar aldığını belirterek, şu an hastanenin yaralarının sarıldığını ve eskiden daha güçlü bir durumda olduğunu kaydetti.

Kalp Damar Cerrahisi ve Yoğun Bakım’da meydana gelen yangın sonucu oralar kullanılamaz hale gelmişti, ancak yaralar sarıldı ve çoğu hasar giderilerek, kalp ameliyatlarına tekrar başladı.