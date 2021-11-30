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Sağlık Bakanı Dr. Pill, vatandaşları aşı olmaya çağırdı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, artan koronavirüs vakalarına işaret ederek, "Seferberlik dönemindeyiz. Tüm hemşireler göreve gelmelidir. Yoğun bakım hemşiremiz yok, acil olarak 15-20 hemşire daha alınabilir” dedi.

30 Kasım 2021 Salı 18:18
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Sağlık Bakanı Dr. Pill, vatandaşları aşı olmaya çağırdı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan ve Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu ‘Markaj’ adlı programa katıldı.

Dr. Pilli, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde oluşan yoğunluğa işaret ederek, “Kışa giriyoruz, dünyada olduğu gibi bizde de Solunum yolu hastalıkları artıyor. Vakalar 300’ü aştı ancak düşüşe geçti. Pandemi Hastanesi dönemimizde yapıldı. Altyapı güçlendirildi. 24 yoğun bakım yatağımız var. 12 yatak kapasiteli bölüm açabiliriz. Solunum cihazı sıkıntısı yoktur, kullanılmayı bekleyen Solunum cihazlarımız var” ifadelerini kullandı.

Yoğun bakım için yeni hemşirelerin görevlendirileceğini de belirten Pilli, “8 hemşire oraya yönlendirildi. Seferberlik dönemindeyiz... Tüm hemşireler göreve gelmelidir. Yoğun bakım hemşiremiz yok, acil olarak 15-20 hemşire daha alınabilir” dedi.

Seferberlik döneminde olunduğunu da vurgulayan Sağlık Bakanı Pilli, “Bu bir sağlık seferberliğidir bende doktorum gerekirse ben orada dururum” diye konuştu.

SAĞLIK BAKANI PİLLİ’DEN ‘AŞI OLUN’ ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Dr. Pill, vatandaşları aşı olmaya çağırarak, “Bu ülkede aşı karşıtlarının fazla olduğunu düşünmüyorum. Aşılanma konusunda yerel yönetimlerden de destek alıyoruz. Aşı ve maske bu virüsün en etkili silah...” şeklinde konuştu.

“OKULLARI KAPATMAK GÜNDEMİMİZDE YOKTUR”

Okullarda artan vakalara da dikkat çeken Pilli, okulların kapatılmasının gündemde olmadığını ifade etti.

“1102’Yİ ARADIM, MEŞGUL”

Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs ihbar hattındaki yoğunluğa da işaret eden Pilli, “1102’yi ben de aradım meşgul çıkıyor” dedi.

Bahsi geçen numaraya ulaşamayanları WhatsApp numarasına yönlendiren Pilli, ilerleyen günlerde bu sorunun çözüleceğini vurguladı.

“YAKIN ZAMANDA VERİLER AÇIKLANACAK”

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili çalışmalar yapıldığını da bildiren Pilli, şöyle devam etti:

“2019-2020-2021’in aşı öncesi ve sonrası vefatları elimizde mevcuttur. Önceki Bakanlık dönemimde de inceleme yapıyorduk. Veriler elimizde, onların açıklamasını ay ay yapacağız. Koronavirüs dışı ölümler ile Koronavirüs kaynaklı ölümler bellidir. Hiçbir hastayı kaybetmek istemiyoruz, kaybettiğimiz hastaların kronik hastalıkları da mevcuttur. Yakın zamanda veriler açıklanacaktır”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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