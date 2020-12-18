Sağlık Bakanı Dr. Pilli: “Akşamdan bu yana 10 vaka daha var, vakalar artıyor”

Açıklanan 33 vakanın ardından bu saate kadar 10 vaka daha tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Pilli, “Herkes yanından geçen Covid- 19 pozitifmiş gibi hareket etmeli” dedi ekledi: “Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacağız”

Saat 5’ten sonra 10 vaka daha tespit edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bunların yarısının temaslı, yarısının da yerel vaka olduğunu belirtti.

“Vakalar artıyor, biz bunu kaldıramayız” diyen Pilli, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr Pilli, “Bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etsin. Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” dedi.

Vakaları nasıl kontrol altına alınacağını bildiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tedbirlerin de buna göre alındığına vurgu yaptı.

Hastanede ‘hastadan bulaş olmadığının’ altını çizen Dr. Pilli, hastanede şu anda 5 bulaş olduğunu ve tümünün de dışarıdan olduğunu açıkladı. Hastanede geniş tarama yapıldığını da belirten Pilli, pozitif vakaya rastlanmadığını, temaslıların tespit edildiğini ve temaslının temaslısının dahi izole edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Pilli dünkü vakalara ilişkin detaylar paylaştı:

1 Dönerci.

1 Casino çalışanı.

1 hastane temizlik işçisi (Lefkoşa)

Dönercide garson (Lefkoşa)

1 Öğrenci (Girne- Doğa Koleji)

19 TMK'daki öğretmenin eşi (Girne)

1 öğrenci (Dikmen)

Muhasebe çalışan- GAÜ (Girne)

YDÜ'de hemşire öğrencisi (Girne)

Dönercinin annesi, damadı, kardeşi

Hastane çalışanının oğlu (Lefkoşa)

Sağlık Bakanı Dr. Ali, Pilli BRTK’da, Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.

Hastanede durumun kontrol altına alındığını, ameliyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak çok acil olmayan ameliyatların daha ileriye atıldığını ifade eden Pilli, polikliniklerin de normal çalıştığını kaydetti.

Dr. Pilli, halkın da üzerine düşeni yapması durumunda yayılmadan salgının da atlatılacağını ifade etti.

“Biz vakaları kontrol altına aldığımız için suçlu duruma düştük”

“Dün bize küfredenler, bugün bize destek” diyen Dr. Ali Pilli, günü birlik önlem almadıklarının altını çizdi.

Tedbir alınmazsa vakaların artacağına işaret eden Pilli’nin ifadeleri şöyle:

“Bizi düşman ilan ettiler meyhaneleri kapattığımız, güneye geçişi kapattığımız için. Kapatmazsak vakalar oralarda artacak, hiç kimse gitmeyecek. Vakalar yolda yanından geçerken bulaşmaz. O masalarda oturup saatlerce sohbet ederken bulaşır. Biz kapatmazsak zaten kendi kendine kapanacaklardı. Biz vakaları kontrol altına aldığımız için suçlu duruma düştük. Sağlık çalışanlarının morali bozuldu ya… Ayıp, günah ya… Herkes haddini bilecektir, konuşurken herkes toplumun sağlığını düşünerek konuşacaktır. Hata, eksiklik olabilir. Başarı olduğu ortadadır, onu da söylemek lazımdı.

Biz 7/24 çalışırken bizi gerçekten üzüyorlar. Bizim gailemiz halkın sağlığıdır, başka bir amacımız yoktur. O yüzden herkes haddini bilecektir”.

“İstesem bir telefonda Pandemi Hastanesi’ni açarım”

Pandemi Hastanesi’ni ‘istese bir telefonda açabileceğini’ söyleyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, hastanenin önümüzdeki Çarşamba günü açılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Aşılarla ilgili “Baktım gördüm değerlendirdim, yaptım” diyen Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Komiteleri’nin sürekli çalıştığını ve sürekli bilgi aldıklarını söyledi, planlama yapıldığını kaydetti.

Güneye aşıların ne zaman geleceğine ilişkin net bir şey olmadığını söyleyen Dr. Pilli, bizim payımıza ne kadar düşeceğine ilişkin de ne bir şey olmadığını söyledi. Şu anda elimizde iki buzdolabı olduğunu, ihaleye çıkıldığını 300-400 bin aşıyı saklayabilecek 2 buzdolabı daha alınacağını açıklayan Pilli, aşıların nasıl yapılacağının da belli olduğunu ifade etti.