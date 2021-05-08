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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Anneler Günü’nü kutladı 

08 Mayıs 2021 Cumartesi 12:34
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Anneler Günü’nü kutladı 

“Fedakarlığın, sabrın, sevgi ve saygının tükenmek bitmek bilmeyen kaynağı olan annelerimizi yılın bir gününde değil, her zaman hatırlamamız, hak ettikleri değeri vermemiz, bu yüce varlıkları mutlu etmemiz en başta evlat olarak görevimizdir. 

Sevgi ve destekleriyle güçlü yarınların kurucuları olan annelerimiz aynı zamanda toplumunda mimarlarıdır. Birlikteliğimizi sağlayan değerlerin hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı olduğunu hiçbir zaman, hiçbir koşulda unutmamalıyız. 

Bu önemli günde tüm kutlamalarımızda, bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyada yaşanan, ülkemizde de hissedilen Covid-19 pandemi tedbirlerine karşı hassasiyetimize bağlı kalmayı da unutmamalıyız.
 

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