Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan iki kişi daha var!
Aranan iki kişi daha var!
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Evi soyup soğana çevirmiş
Evi soyup soğana çevirmiş
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar

“Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor “

15 Haziran 2021 Salı 17:03
0 Okunma
“Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor “

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte bugün çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.

Başta pandemi sürecinin değerlendirilmesi olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projelerinin görüşüleceği Ankara ziyaretinde pandemi sürecinde ülkemize geliş gidişlerin daha rahat ve çağdaş olmasını sağlayacak Türkiye 'deki hes koduyla ülkemizde oluşturduğumuz ada kodunun uygulanmaya konulması, ülkeye girişlerde vatandaşların QR kodlarının okutulması ve verilerin daha süratli elimize ulaşması için teknik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Ankara ziyaretinde toplumun daha hızlı aşılanması konusunun da masaya yatırılması hedefleniyor.

Sağlık Bakanı Üstel’e Ankara ziyaretinde bakanlık müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Bakanlık Müdürü Mesut Ener, Özel Kalem Müdürü Batu Beyit eşlik edecek.

Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: Benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz
Tatar: Benim milliyetçiliğimi kimse sorgulayamaz
Ad-Hoc davasına erteleme
Ad-Hoc davasına erteleme
“Bu ülkeyi tıkayan ve gelişimini engelleyen azınlık hükümetidir”
“Bu ülkeyi tıkayan ve gelişimini engelleyen azınlık hükümetidir”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim