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Sağlık Bakanı Dt. Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif!

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif çıktığı öğrenildi.

13 Temmuz 2021 Salı 12:44
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Sağlık Bakanı Dt. Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif!

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in şoförü Covid-19 Pozitif çıktığı öğrenildi.

Dt. Ünal Üstel dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

Bugün Üstel'in şoförünün Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeni ile  Bakanlıklarda üst düzey yöneticiler ile yakın çalışan memurlara yeni Covid-19 PCR testleri yapıldı.

Üstel'in temaslı olduğu bununla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda bir çok personelinin temaslı olduğu belirtiliyor.

Kaynak : Detay Kıbrıs

http://www.detaykibris.com/saglik-bakani-dt-ustelin-soforu-covid-19-pozitif-261623h.htm

Son Güncelleme: 13.07.2021 16:28
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