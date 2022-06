Sağlık Bakanı'ndan açıklama!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( KTMMOB)’a bağlı Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “ 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği” konferansına katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Altuğra konuşmasında şunlara değindi;

“BM Genel Kurulu tarafından Aralık 2018’de alınan kararla, 2019 yılından itibaren her yıl 7 Haziranın Dünya Gıda Güvenliği Günü olarak kutlanılması kararlaştırılmıştır.

BM Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü(WHO),Dünya genelinde gıda güvenliğini arttırma çabalarına öncülük etmekte ve Gıda güvenliğinin sağlanması konusunda gıdayı üreten, işleyen,taşıyan, depolayan, satan ve tüketen herkesin ortak sorumluluğu olduğu vurgusu yapmaktadır.

2022 Dünya Gıda Güvenliği teması ‘’Güvenli Gıda Sağlıklı Yaşam’’(Safer food better health) olarak belirlenmiştir.

Kamu sağlığının korunabilmesi adına gıda güvenliğinin sağlanması zorunluluktur. Gıda Güvenliği; Erişilen gıdanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zarardan uzak, sağlıklı ve vücuda yararlı olma halini ifade etmektedir. Gıda zincirinde yer alan tüm kişi ve kuruluşların güvenli gıda temini konusunda sorumluluğu bulunmakla birlikte herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir.

Bu ilkeden yola çıkarak bizler Sağlık Bakanlığı olarak bizler halkımıza Güvenli Gıda ve Güvenli Su temini için hem ithalatta hem yerli üretimde yasal sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam etmekteyiz.

Geleneksel üretim ve gıda bilimindeki gelişmelerin buluşturulması sonucu güvenli gıdaya erişimin mümkün olacağından yola çıkarak resmi kontrol mekanizması içerisinde gıda güvenliği ile ilgili denetimlere ve eğitimlere hız kesmeden devam ediyoruz.

Elbette, güvenli gıda üretiminde sağlık bakanlığı en önemli kurumlardan biridir ancak bakanlık olarak her zaman ilgili paydaşlarımız olan tarım bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Gıda güvenliği açısından kamuya ve bizlere düşen başlıca görevler arasında etkili bir gıda kontrolü ile güvenli gıda üretiminin güvence altına alınması ve kontrol sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması, Gıda kaynaklı risklerin bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi ve toplumun güvenli bir kaynaktan bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.

Bu vesile ile Dünya Gıda Güvenliği dolayısıyla düzenlenen çok değerli konuşmacıların yer aldığı konferansta sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtir, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım.