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Sağlık Bakanı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden bulaşan diğer hastalıkları önemsediklerini ve mücadele edildiğini söyledi.

07 Eylül 2022 Çarşamba 15:32
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Sağlık Bakanı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması


Altuğra, hastalıkları önleme kapsamda tüm bilimsel gelişmelerin takip edilmekte ve yenilikçi stratejiler ile  birleştirerek dünya standartlarında hizmet verildiğini belirtti.

Altuğra şu ifadelere yer verdi;

Sağlık Bakanlığı olarak Batı Bil Virüsü ve Sivrisineklerden Bulaşan Diğer Hastalıkları Önemsiyor ve Mücadele Ediyoruz

Batı Nil Virüsü ve sivrisineklerden bulaşan  diğer tüm hastalıkların ülkemizde önlenmesine yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından gerçekleştirilen Sivrisinek Mücadele Programı çerçevesinde her yıl Ocak ve Şubat aylarında dereler temizlenmektedir.

Mart ayı itibari ise sulak alanlarda larvasit tespiti yapılarak ilaçlama uygulanmaktadır.

Ekim ayı sonuna kadar Lefkoşa, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde ilaçlama çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Ayrıca ara bölgede sıtma savaş çalışmaları kapsamında UN ile her yıl ortak yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan program çerçevesinde (Force Hygience Officer ile imzalanan) Nisan-Ekim aylarında 15 günde bir temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır.

Risk Haritalarımız İçin Başlattığımız Saha Bilimsel ve Eğitim Çalışmalarımız Devam Ediyor

Adamızda hastalık riski taşıyan sivrisinekleri tespit etmek ve risk haritaları

oluşturabilmek için sivrisinek tür tespit çalışmalarına başlanmıştır. Sivrisineklerle mücadele ekiplerimize uzmanlar tarafından “Sivrisineklerden Bulaşan Hastalıklar, Hastalıklarla Savaş ve Biyolojik Sivrisinek Mücadelesi” konularında eğitimler verilmiştir.

Her bölgede ekiplerimiz uzmanlarla birlikte bölgesel riskleri belirlemek ve mücadeleyi geliştirmek için saha gözlem ve tespit çalışmaları gerçekleştirmiştir ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Devam etmekte olan tüm bu çalışmalardan elde edilen bulgulara göre probleme özgü yeni mücadele stratejileri belirlenmektedir.

Sağlık bakanlığı olarak hastalıkları önleme kapsamda tüm bilimsel gelişmeleri takip etmekte ve yenilikçi stratejileri ile birleştirerek dünya standartlarında hizmet verilmektedir.

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