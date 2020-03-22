Sağlık Bakanı'ndan korona açıklaması

Temas olan 2 kişide coronavirüs vakası çıktı bugün. Bu kişiler gözetim altındaydı ve başka kişilerle teması yoktu.



Diğer yeni vakanın ise İngiltere'den gelen 1 kişiyle teması olduğunu tespit ettik.



Bizim çağırmamıza rağmen test yaptırmaya gelmeyen kişiler var. Kararlıyız, bu akşamdan itibaren çağrılarımıza uymayan kişiler polis eşliğinde getirilecek.



Bu akşam bu tetkikler yapılmaya devam edecek.



Hızlı testler yarından itibaren ülkemize geliyor.



Bugün yüksek ateş şikayeti olan her kişiye test yapmaya başladık.



Bizim kesinlikle kit eksikliğimiz yoktur. Özel uçakla Ankara'dan gidip gerekli ihtiyaçları alabilecek bağlantımızı kurduk.



Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde vakalar artarsa kit eksikliği olmasın diye gerekli tedbirleri de alıyoruz.



Yapılan bu testler en güvenilir testlerdir.



Biz 1 anda 200 vakaya birden hizmet verebilecek donanıma, kapasiteye ve ekibe sahibiz.



Yarından itibaren kısa sürede sonuç veren testlerle ilgili de test yapmaya başlayacağız.



Şu anda pozitif vakalarla temasta olan kişiler taranmaya devam ediyor.



Yarından itibaren yüksek ateş şikayeti olan herkese tarama yapacağız. Özveriyle çalışan bir sağlık ekibimiz vardır.

Halkımızda sağlık çalışanlarının bu motivasyonunu kırmasın ve onları alkışlasın.

Eğer vakalar artarsa eylem planımızı değiştirebiliriz.

Sadece coronavirüs vakası değil, başka hastalıklarla ilgili de tedaviler devam ediyor.

Eğer vatandaşlarımız tüm tedbirlere uyarsa bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz.

Tüm pozitif coronavirüsü vakalarıyla temas halinde olan herkesi tespit ederek test yapmaya devam edeceğiz.