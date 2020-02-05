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Sağlık Bakanı'ndan Korona virüsüyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Korona virüsüyle ilgili son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu…

05 Şubat 2020 Çarşamba 13:41
Sağlık Bakanı'ndan Korona virüsüyle ilgili açıklama
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Çin’de görülen ve birçok ülkeye de yayılan yeni tip korona virüsünün ülkemizde olmadığını açıklayan Pilli, Çin’de yeni tip korona virüsü görüldüğünden beri gerekli tedbirleri aldıklarını, salgının takipçisi oluklarını kaydetti…

Bakan Pilli, “Gerekli tüm tedbirleri aldık, hatta Rum tarafından da, dünyanın birçok ülkesinden bile daha iyi tedbir aldık” dedi.

Ercan havalimanında termal kamera kurulduğunu, bilgilendirme broşürü ile yurtdışından gelen yolcuların sorgulandığını ifade eden Bakan Pilli, yakın zamanda deniz limanlarında da gerekli tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Pilli, “Denizlerden gelen yolcularda ilgili çalışmalarımız vardır. Orada sağlık personelimiz vardır. Ve oradaki kaptanlardan gelen yolcular hakkında bilgiler alıyoruz. Bizim sağlık personelimiz kaptanla istişare içerisinde olacak. Orada bir hasta var mı uzak doğudan gelen birleri var mı diye önce bir sorgulama yapmak çok önemli. Şimdi iki tane kamera koymayı düşünüyoruz. Çalışmalar başlamıştır” dedi.

Bakan Pilli sınır kapılarında henüz bir çalışma öngörülmediğini de belirtti.
Pilli, “şu anda yeni tip korona virüsü yoktur. Dolayısıyla yeni tip korona virüsü olursa ya Rum tarafında ya bizde, o zaman sınır kapılarında eş zamanlı tedbirleri alacağız. Biz bunu kendimiz takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği şekilde bir karantina bölümünün oluşturulduğunu da anımsatan Bakan Pilli, gerek görülmesi durumunda karantina bölümdeki 3 olan yoğun bakım ünitesinin 6’ya çıkarılacağını, salgının büyümesi durumunda ise bir hastaneyi karantina hastanesine çevirebileceklerini belirtti.

Bakan Pilli açıklamasında halka rahat olması çağrısında da bulundu.
Pilli, “ halkımız rahat olsun, ama kendine düşen görevi de yapsın. Kalabalıklara girmeyeceksin, hasta olanlardan mümkün olduğunca uzak kalacaksın, sağlığına önem vereceksin, dinleneceksin ve bağışıklığını yüksek tutacaksın” ifadelerini kullandı. (BRT)

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Mağusalı 2020-02-05 15:53:30

Rahat olun, ülkemizde tespit edilince çaresine bakarız :D

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