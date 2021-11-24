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Sağlık Bakanı'ndan öğretmenler günü mesajı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı...

24 Kasım 2021 Çarşamba 11:05
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Sağlık Bakanı'ndan öğretmenler günü mesajı
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Pilli, şu ifadelere yer verdi: 

" Öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğe en iyi şekilde taşınması, her yönden güçlü bir şekilde gelişim göstermesinde topluma en büyük katkıyı koymaktadır. 

Öğretmenlerimiz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde de görev sorumluluğu ile yüz yüze eğitimlerin devam ettiği bu süreçte çocuklarımıza yol göstermekte, okullarımızda oluşturulan pandemi kurullarında salgınla mücadelemizde en önemli paydaşlarımız arasında önemli bir görev üstlenmektedir. 

Bu vesileyle öğrencilerini büyük bir hassasiyetle ve fedakârlıkla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en kalbi duygularımla kutlar, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anarım.” 

Dr. Ali Pilli 
Sağlık Bakanı

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