Sağlık Bakanı'nın durumu hakkında açıklama yapıldı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy koronavirüs hastalığına yakalanan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin genel sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dr. Akansoy, bugün gerekli kontroller için Acil Durum Hastanesi'ne giden Bakan Pilli'ye akciğer tomografisinin çekildiğini, herhangi bir zatürre izine rastlanmadığını ve sonucun temiz çıktığını açıkladı.

Bakan Pilli'ye solunum muayenesi de yapıldığını belirten Dr. Akansoy, genel sağlık durumunun iyi olduğunu, Bakan Pilli'nin gerekli önerilerle evinde izole olmaya devam edeceğini belirtti.