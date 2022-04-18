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Sağlık Bakanı Pilli: Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ’de katıldığı 'ManşetArtı' programında bir süredir gündemde olan ilaçlar konusunda açıklamalarda bulundu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 11:02
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Sağlık Bakanı Pilli: Bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek

Eksikliği yaşanan ilaçların ihalelerinin tamamlanmasıyla Cuma gününden itibaren ülkeye ilaçların gelmeye başladığını anlatan Pilli, 136 milyon TL’lik ihalenin ardından 170 milyon TL tutarında yeni bir ilaç alım ihalesine daha çıkıldığını kaydetti.

“bu yıl ilaç sıkıntısı çekilmeyecek” diyen Pilli, kanser ilaçlarında ciddi bir eksiklik yaşanmadığını, bir kaç günlük sıkıntı sonrasında bu durumun giderildiğini söyledi.

Dünyada yaşanan olumsuzluklara işaret eden Pilli, buna rağmen KKTC’de kanser ilaçlarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Sağlık Bakanı Pilli, Cuma günü gelen iki tırın ardından üç hafta boyunca sevkiyatın süreceğini belirterek, bu konuyu yakından takip ettiğini söyledi.

İlaçta otomasyona mutlaka geçilmesi gerektiğinin altını çizen Pilli, şu an itibarıyla sistemin var olduğunu ancak tam anlamıyla çalışmadığını kaydetti.

Ali Pilli, ilaç konusunda piyasaya 10 milyon TL’lik bir bakiye borcun söz konusu olduğunu ifade ederek, maliye bakanlığı tarafından söz konusu miktarın serbest bırakıldığını ve borcun ödenmeye başlandığını söyledi.

İlaç konusunda büyük bir hassasiyet taşıdığını anlatan Bakan Pilli, ilaç tedarikinin devamlılığını günlük olarak takip edeceğini belirtti.

Pilli, ilaç tedariki konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile sürekli temas halinde olduklarını da ifade ederek, bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadığını sözlerine ekledi.

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