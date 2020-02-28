Sağlık Bakanı Pilli'den yangın açıklaması

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın sonucu Sağlık Bakanı Ali Pilli açıklama yaptı. Bakan Pilli, yangında can kaybının yaşanmadığını ve tüm katların boşaltıdığını söyledi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yoğun bakım servisinde tedavi gören hastalar Kolan Hastanesi ve Yakın Doğu Hastanesi'ne sevk ediliyor. Hastanedeki ameliyathane de kapatıldı.