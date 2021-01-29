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Sağlık Bakanı Pilli: Herkes evinde kalsın

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Pilli, "Herkes evinde kalsın Özellikle ev ziyaretlerine gidilmesin. İhtiyacı olmayan dışarı çıkmasın çıkanlar da kurallara uysun." dedi.

29 Ocak 2021 Cuma 10:43
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Sağlık Bakanı Pilli: Herkes evinde kalsın

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Pilli, "Herkes evinde kalsın Özellikle ev ziyaretlerine gidilmesin. İhtiyacı olmayan dışarı çıkmasın çıkanlar da kurallara uysun." dedi.

Ali Pilli'nin açıklamaları şöyle:

Hastaneye gelen ağır vakalar var. Acil Durum Hastanesinde 88 hasta var. 9 Hasta yoğun bakımdadır geriye kalan hastalar karantina otellerindedir. Hastaların düzenli tomografi ve ciğer filmleri çekilmektedir. Vakalarda düşüş yaşanması önemlidir. Her gün 3-5 vakanın daha az düşmesi bile sağlık yükü açısından önemlidir. Hemşire ve doktor ihtiyacı olduğunun farkındayız. 10 doktor daha başlayacak. Özelde çalışan doktorlar bize yardım edebilecekleri konusunda çağrıda bulundu. Doktor sıkıntısı olursa gerekirse ben ve müdürlerim de çalışacaktır. Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde bir doktor ve sağlık çalışanları pozitif olunca etrafındakiler de izole edildi. Başhekimle görüştüm önemli bir sıkıntı olmadığını söyledi. Halkımız sağlık çalışanlarına güveniyor teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 7 gün önemlidir. Herkes evinde kalsın Özellikle ev ziyaretlerine gidilmesin. İhtiyacı olmayan dışarı çıkmasın çıkanlar da kurallara uysun. 

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