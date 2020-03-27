Sağlık Bakanı Pilli İle İlgili Şikayetler Başbakana iletildi

Haber Kıbrıs'ın haberine göre ükemizde koronavirüs ile ilgili mücadelede yaşanan zaafiyet, kabine içerisinde de rahatsızlık yarattı.

Haber Kıbrıs’a ulaşan güvenilir kaynaklar, hem UBP Hem de HP’li üyelerin sıkıntılarını Başbakan Ersin Tatar’a aktardığı öğrenildi. Bakanların tamamı, saha operasyonlarını organize edecek bir kurulun kurulmasını isterken, bakan Pilli’nin krizi tek başına yönetme gayreti nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Kabine üyeleri, gelen taleplere, doktorlardan gelen şikayetlere bakmaktan, kendi alanlarına konsantre olamadığı nedeniyle şikayetçi.

Haber Kıbrıs'a konuşn hükümete yakın bir kaynak, “Sayın Pilli bakanlık personeli ile de problem yaşıyor. Bir kriz var ama neye kim karar veriyor bilinmiyor. Bunun aşılması için güçlü isimlerden oluşan bir kurula ihtiyacımız var. Arazideki ve hastanedeki doktor- hemşireler de huzursuz. Sayın Pilli bu inadını sürdürürken, diğer bakanlar şikayetlere yetişemiyor. Bu konu tek başına bir bakanı aşmış durumda. Pilli bunu anlamamakta ısrar ediyor. Meseleyi kişiselleştiriyor. Kendisini anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

Bir başka kaynak ise Başbakan Ersin Tatar'ın artık liderlik ortaya koyması ve Ali Pilli'yi ikna etmesi gerektiğini vurguladı. Ayni kaynak " Kabine içinde diğer bakanlar Pilli'ye örnek olmak için bakanlık görevlerini bırakmaya hazır olduklarını dahi bildirdiler" dedi.

Kaynak : Haber Kıbrıs