Sağlık Bakanı Pilli: Kanserde erken teşhis hayat kurtarır...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla “Prostat Kanserine Karşı Yürüyoruz” sloganıyla Meclis’te farkındalık etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde bazı milletvekilleri ve Meclis personeli yürüyüş bandında bir dakikalık farkındalık yürüyüşü yaptı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, prostat farkındalık ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte erken tanının hayat kurtardığının hatırlatılmasının önemini vurguladı.

Erkeklerde prostat, kadınlarda da meme kanserinin sık görüldüğüne dikkat çekerek, halkın bir kan tahlili yapmasıyla erken teşhisin önemine işaret eden Pilli, kanser hastalığında erken teşhisin hayat kurtardığını bir doktor olarak tecrübe ettiğini kaydetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde süratli şekilde tarama için personel artırımı yapıldığını söyleyen Pilli, tüm dünyada ilaç sıkıntısı yaşandığını fakat buna rağmen ülkede bu sıkıntıların düşük seviyede olduğunu söyleyerek, kanser taramasında kullanılan kitlerin hastanede bulunduğunu ve eksilmemesi için de gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, kanser ilaçlarında yaşanan sıkıntıları gidermek için kendisinin bu konuya çok önem vererek ilgilendiğini belirtti ve ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini vurguladı.