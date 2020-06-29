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Sağlık Bakanı Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Bakan Pilli:" Toplam 66 test yapıldı, pozitif vaka yok"

29 Haziran 2020 Pazartesi 18:52
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Sağlık Bakanı Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 66 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

29 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 66   

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı :  Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı :  37.215 

Toplam Vaka Sayısı :  108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı  :  104 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı :  4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

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