Sağlık Bakanı Pilli koronavirüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 66 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
29 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 66
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı : Yok
Yapılan Toplam Test Sayısı : 37.215
Toplam Vaka Sayısı : 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı : Yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı : 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok