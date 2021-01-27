Sağlık Bakanı Pilli: Şuana kadar 20'ye yakın vaka var

ÖZEL HABER

Vakalar konusunda açıklamalarda bulunan Pilli, dünkü vakaların haricinde bugün 20'ye yakın yeni vaka daha olduğunu açıkladı.

Maske ve hijyenin önemine vurgu yapan Pilli, “Maske ve sosyal mesafeye dikkat edersek, gerçekten bulaşma olmuyor. Bunlara da dikkat etmeliyiz. Tedbiri alırsak, bu iş bitecek. Buraya kadar geldik. Bundan sonra da başarılı olalım. Aşılar bu pandeminin ortadan kalkmasında en etkili şey olacaktır. Vakalar daha hafif geçecektir. Aşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Bizim en büyük sıkıntılarımızın en başında, aşıya ulaşmaktır. Bu bütün dünyanın sıkıntısıdır aslında. Biz aşıya ulaştıktan sonra, Mart’ın sonuna kadar tüm aşılamaların yapılabilmesini planladık. Sistem şu anda çok iyi çalışıyor. Biz daha fazla aşının gelmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve 15 merkezde aşılarımıza devam ediyoruz. Biz 200 aşı yapsak her merkezde 3 bin aşı eder. Biz bunu yapabiliriz günde, yeter ki aşıya ulaşabilelim. Bir ayda hedefe ulaşabiliriz” dedi.