Sağlık Bakanı Pilli’den yeni yıl mesajı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2020 hedefinin hem sağlık çalışanlarının, hem de vatandaşların memnuniyetini artırarak, yola devam etmek olduğunu belirtti.

Pilli yeni yıl mesajında, bir yılı daha geride bırakıp, umutlarla yeni bir yıla daha girmeye hazırlandıklarına işaret etti.

Ali Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“En kıymetli hazinemiz olan sağlığımız, sadece kendimize değil, sevdiklerimize, ülkemize ve tüm topluma karşı en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Sağlık alanında 2020 yılında da bütün paydaşlarımız ile birlikte daha ileriye gideceğimizden sorunları el birliği ile aşacağımızdan kuşku duymamaktayım. 2020 Yılında hedefimiz hem sağlık çalışanlarının hem de vatandaşların memnuniyetini artırarak yola devam etmektir. Hedeflerimiz, hastanelerdeki altyapı sıkıntısını gidermek, Güzelyurt Hastanesi’nin 2020 yılında bitirilmesi, Girne’ye yeni bir hastane kazandırmaktır. Bunun yanında Lefkoşa yeni hastanesinin inşaatına ise 2020’de başlamayı, otomasyon sisteminin bu yıl içinde yüzde yüz çalışır duruma getirilmesini hedefliyoruz. Hepimizin gelecekle ilgili hayalleri ve planları bulunmaktadır. Bunların gerçekleşmesindeki en önemli unsur sağlığımıza değer vermek ve onu korumaktır. Sağlığın en iyi noktaya gelmesi için hükümet ve bakanlık olarak hedeflerimizi koyduk ve en kısa sürede devreye girmesi için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Yeni yılın sağlık çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza ve insanlığa sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini, sevdikleriyle birlikte herkesin hayırlı ve bereketli bir yıl geçirmesini diliyorum”