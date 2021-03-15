Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

Sağlık Bakanı Üstel: Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, BRT’de katıldığı ‘GündemArtı’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:53
987 Okunma
Sağlık Bakanı Üstel: Açılım sürecine kurallara uyuldukça devam edilecek

Vakalardaki artışı ardından yaşanan kapanmayla sağlanan düzelme sonrasında yeniden açılım sürecinin başladığına işaret eden Üstel, ancak bazı noktalarda kurallara uyulmadığının ve ihlallerin yaşandığının tespit edildiğini söyledi.Bu durumun açılımın devamına olumsuz etki edebileceğine işaret eden Üstel, her sektörün imzalamış olduğu taahhütnameye eksiksiz uymasıyla sağlıklı bir açılımın devam edebileceğini vurguladı.

Bakan Üstel, bu konuda sektörlerin de kendi içlerinde bir oto kontrol mekanizması oluşturması gerektiğinin altını çizdi. Aşı konusunda manuel ortamdan dijitale geçişe sağlayacak programın tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Üstel, bu konuda Çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyerek ayrıntıları kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.

Yeni uygulamayla cep telefonları üzerinden SMS yolu ile bir kayıt ve buna bağlı sıralamanın yapılacağını ifade eden Üstel, aşılamaya kronik hastalıklar ve yaş sıralamasıyla devam edileceğini söyledi.

Online ve cep telefonları üzerinden yapılacak aşı başvurularını kabul ederek değerlendireceklerini ve oluşturulacak listenin uygulanacağını anlatan Bakan Üstel, vatndaşları kendilerine verilecek QR kodları ile 27 aşı merkezinde aşı olabileceklerini kaydetti.  Üstel, kronik hastalarla ilgili bir veri tabanı bulunmadığını ve bunun çalışmasını yaptıklarını belirterek, yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları bulunanların öncelikleri olduğunu; kronik hastaların yaşa bakılmaksızın aşılanacağını söyledi.

Sektörel aşılamanın yapılacağını, ancak bunun sektördeki herkesin aşılanması şeklinde olmayacağını ifade eden Üstel, öncelikli sektörlerin de kendi içerisinde sağlık ve yaş riski bulunanların aşılanacağını açıkladı.

Bakan Üstel, Çin’deki yeni yıl tatili nedeniyle üretimde yaşanan duraklamanın aşı tedarikinde de bir takım gecikmelere neden olduğunu belirterek, bu durumun ortadan kalkmasının ardından bu hafta içerisinde Türkiye’ye aşı sevkiyatı olacağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de bu çerçevede aşı tedarikinde bulunulacağını kaydetti.

Aşı konusunda torpilin söz konusu olamayacağını vurgulayan Sağlık Bakanı Üstel, böyle bir durumun asla olmayacağının altını çizdi.  Üstel, Astra Zeneca aşılarına ilişkin olarak bazı ülkelerde yaşanan olumsuzlukların hatırlatılarak ülkemizde bu aşıların uygulanmasına ilişkin bir soru üzerineyse, söz konusu aşılardaki sıkıntının sadece belli bir üretim serisinde olduğunu ve KKTC’de bu serinin kullanılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, karantina uygulamasına ilişkin olarak da, ev karantinasının belirli kıstas ve kriterler çerçevesinde başlamış olduğunu anımsatarak, 10 gün içerisinde tamamen ev karantinasına geçmeyi hedeflediklerini açıkladı.   Üstel, bileklik uygulamasının gündemde olduğunu, çalışmaları 10 gün içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.
        
BRT    

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Lefkoşa'da korkutan kaza!
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim