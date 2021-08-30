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Sağlık Bakanı Üstel aşı olmayanlara sitem etti

Üstel:" Dünyada aşıya ulaşamayan onlarca ülke varken bizlerin aşı olmaktan kaçınmamızı anlamak mümkün değildir" 

30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:51
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Sağlık Bakanı Üstel aşı olmayanlara sitem etti

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel, Covid-19 ile mücadelede aşının önemine bir kez daha işaret ederek, dünyada aşıya ulaşamayan onlarca ülke varken bizlerin aşı olmaktan  kaçınmamızı anlamak mümkün değildir açıklamasında bulundu. 

Üstel şunları kaydetti; 

" Mart 2020 tarihinden bu yana tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 ile mücadele çeşitli saflarda sürdürülmektedir. Bir tür felaket olarak nitelendirilen sürecin çok yakın bir tarihte insanlık gündeminden çıkacağına ilişkin görüş, kanaat belirtisi de yoktur. 

Bu süreci aşı ve tedbirlerle aşmaktan başka seçenek olmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda bilim insanlarının genel görüşüdür. 

Ülkemizde, her geçen gün aşı stokları ve aşı merkezlerini arttırarak halkımızın aşı olmasına yardımcı olmaya çalışmaktayız. 

Tüm çağrılarımıza rağmen ülkemizde aşılanma oranı %55 civarındadır.  Dünyada aşıya ulaşamayan onlarca ülke varken bizlerin aşı olmaktan  kaçınmamızı anlamak mümkün değildir. 

Hastanemizde yatan insanımızın % 70'nin  aşısız olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Bu yıl okullarımızda yüz yüze eğitimin hedeflendiği gerçeğinden hareketle aşılanmaya yönelmemiz çocuklarımız için kaçınılmazdır ve görevimizdir. " 

Bakan Üstel, bu hafta boyunca hangi merkezlerde hangi aşıların yapıldığının bulunduğu listeyi de paylaştı. 

 

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