Sağlık Bakanı Üstel, Baf şehitlerini andı

Üstel'in mesajı şu şekilde:

"9 Mart 1964, Kıbrıs Türk mücadele tarihine 'Baf Direnişi' olarak geçen tarihi günün yıldönümüdür.



Baf Direnişi Kıbrıs Türkünün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının ifadesidir.



Bugün Baf Direnişimizde, hiç çekinmeden canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmetle, hayatta olanları şükranla ve minnetle anıyoruz.



Kıbrıs Türk halkı bir bütün olarak geçmişte verdiği büyük bir direniş sonucunda bugün bir Devlete sahiptir. Bu devleti yaşatmak ve ileri taşımak şehitlerimize karşı sözümüz ve boynumuzun borcudur. “



Dt. Ünal Üstel

Sağlık Bakanı