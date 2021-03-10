Sağlık Bakanı Üstel, Başbakan Saner'in sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE.

Bakan Üstel, Başbakan Saner'i ziyaret ederek sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak, geçmiş olsun dileklerini iletti "

Başbakan Ersan Saner, bugün sabah saatlerinde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne başvurmuştur.

Başbakana yapılan muayene ve ön tetkiklerin ardından tansiyonunun yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Önlem amaçlı Koroner anjiyografiye alınan Başbakan Saner’in kalp damarlarıyla ilgili herhangi bir problem tespit edilmemiştir.

Sağlık durumu stabil olan ve halihazırda ve gözetim altında bulunan Başbakan Saner'in gün içerisinde taburcu edilmesi planlanmaktadır.

Sağlık Bakanı Dt.Ünal Üstel Başbakan Ersan Saner'i ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi almış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir.