Sağlık Bakanı Üstel'den açıklama

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi KKTC’nin de pandemiyle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, gelinen noktada ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Geçmişte yaşanan pandemilerde konan cezaların şu an yetersiz kaldığını ve daha caydırıcı bir düzenleme yapıldığını anlatan Üstel, iş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandığını belirtti.

Üstel, tasarıda eksiklikler olabileceğini kaydederek, bu konuda yapılacak katkılara açık olduklarını kaydetti.

Konulan kurallar ihlal edilirse ne gibi cezalar olacağının bilinmesi gerektiğini söyleyen Üstel, kurallarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, ancak bu şekilde hem ekonomi çarklarının dönebileceğini hem de sağlığın korunabileceğini anlattı.

Denetlemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Üstel, denetim yapacak personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

PCR testlerinde 8 binin geçilemediğini söyleyen Üstel hızlı antijen testlerin hemen hemen PCRlar gibi sonuç verdiğini gördüklerini, okulların açılır açılmaz antijen kitlerle taranmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde daha çok PCR testi yapılabilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti.

Öğretmenlerin aşılanması konusuna da değinen Üstel, DSÖ’nün ortaya koyduğu ve Avrupa Birliği’nin de uyguladığı yaş, kronik hastalık gibi kriterler göz önüne alarak bu yolun yürünebileceğini söyledi.