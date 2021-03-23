Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Seni de aileni de öldürürüm buraya gömerim”
Yine kadına şiddet
3 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha tutuklu kalacak
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Karantina otelinde skandal
Karantina otelinde skandal
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu 7 Gün Uzatıldı
İhraç Edilmeyi Bekleyen Şahsın Tutukluluğu...

Sağlık Bakanı Üstel'den açıklama

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kürsüye çıkarak, salgınla mücadele konusunda gelinen son noktayı aktardı.

23 Mart 2021 Salı 13:22
588 Okunma
Sağlık Bakanı Üstel'den açıklama

Bir yılı aşkın süredir tüm dünya gibi KKTC’nin de pandemiyle mücadele ettiğini dile getiren Üstel, gelinen noktada ekonomide yaşanan sıkıntılara işaret etti.

Geçmişte yaşanan pandemilerde konan cezaların şu an yetersiz kaldığını ve daha caydırıcı bir düzenleme yapıldığını anlatan Üstel, iş sahiplerinin de sorumlu tutulacağı bir tasarı hazırlandığını belirtti.

Üstel, tasarıda eksiklikler olabileceğini kaydederek, bu konuda yapılacak katkılara açık olduklarını kaydetti.

Konulan kurallar ihlal edilirse ne gibi cezalar olacağının bilinmesi gerektiğini söyleyen Üstel, kurallarla yaşamayı öğrenmek gerektiğini, ancak bu şekilde hem ekonomi çarklarının dönebileceğini hem de sağlığın korunabileceğini anlattı.

Denetlemede sıkıntılar yaşandığını anlatan Üstel, denetim yapacak personel sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

PCR testlerinde 8 binin geçilemediğini söyleyen Üstel hızlı antijen testlerin hemen hemen PCRlar gibi sonuç verdiğini gördüklerini, okulların açılır açılmaz antijen kitlerle taranmasına başlanacağını dile getirdi.

Üstel, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde daha çok PCR testi yapılabilmesi için yapılan çalışmalara işaret etti.

Öğretmenlerin aşılanması konusuna da değinen Üstel, DSÖ’nün ortaya koyduğu ve Avrupa Birliği’nin de uyguladığı yaş, kronik hastalık gibi kriterler göz önüne alarak bu yolun yürünebileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın
Saner:Hükümet olarak gerekli kararları üreteceğiz kimsenin şüphesi olmasın
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Geçitkale-Tatlısu Anayoluna TIR'ın üzerinden konteyner düştü
Geçitkale-Tatlısu Anayoluna TIR'ın üzerinden konteyner düştü
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim