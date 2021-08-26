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Sağlık Bakanı Üstel'den net açıklama!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu, bunun ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını söyledi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:34
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Sağlık Bakanı Üstel'den net açıklama!

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, PCR ya da antijen testlerinin ücretli olması kararının Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu, bunun ülke gerçekleri ile bağdaşmadığını söyledi.

Haber Kıbrıs sitesine açıklama yapan Üstel, kararın uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.

“Aşılı olanlara ücretsiz, aşılılara ücretli” prensibine evet dediklerini belirten Üstel, PCR testleri sayesinde salgının yayılmasının önlendiğini belirtti.

Ekonomik açıdan da kararı uygulanamaz olarak niteleyen Üstel, “Böyle bir dönemde ülke insanının yanında olmayan devlet, ne zaman olacak?” diye sordu.

Üstel, kararın sağlık açısından da sorunlar yaratacağını belirterek, “herkes test parası bulmayabilir. O zaman salgın da yayılacak. Buna sağlık açısından onay vermemiz hiç mümkün değil. Bizle hiç istişare edilmedi” ifadesini kullandı.

Kaynak : Haber Kıbrıs https://haberkibris.com/unal-ustel-bu-karar-uygulanamaz--1131-2021-08-26.html

Anahtar Kelimeler:
ünal üstelPCRAntijen Test
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