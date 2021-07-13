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Sağlık Bakanı Üstel: "Kendimi izole ettim, ilk test sonucum negatif"

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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs'a özel açıklamalarda bulundu, durumu hakkında bilgi verdi.

13 Temmuz 2021 Salı 16:50
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Sağlık Bakanı Üstel: "Kendimi izole ettim, ilk test sonucum negatif"

Gül Uzunca- GÜNDEM KIBRIS

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in makam şoförü koronavirüse yakalandı.

Üstel , makam şoförünün test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı.

Makam şoförünün yapılan rutin testlerde pozitif olduğu ortaya çıkması üzerine, Sağlık Bakanı Ünal  Üstel kendi kendini izole ederek Pcr testi yaptırdı.

Üstel yapılan  ilk test sonucunun  negatif çıktığı açıkladı.

Durum hakkında Gündem Kıbrıs'a açıklama yapan Üstel, ''Yakın temasta bulunmasamda arabada olduğum için kendimi izole altına aldım" dedi.

Üstel vatandaşlarına uyarıda bulunarak, ''Hangi platformda olursak olalım lütfen  kurallara uyalım. Maske , Sosyal mesafe ve Hijyene dikkat edelim. Bu hastalığın daha çok  bulaşmamasını kurallara uyarak  önleye biliriz''dedi.

Son Güncelleme: 13.07.2021 18:07
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