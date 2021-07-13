Sağlık Bakanı Üstel: "Kendimi izole ettim, ilk test sonucum negatif"

Gül Uzunca- GÜNDEM KIBRIS

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel'in makam şoförü koronavirüse yakalandı.

Üstel , makam şoförünün test sonucunun pozitif çıktığını doğruladı.

Makam şoförünün yapılan rutin testlerde pozitif olduğu ortaya çıkması üzerine, Sağlık Bakanı Ünal Üstel kendi kendini izole ederek Pcr testi yaptırdı.

Üstel yapılan ilk test sonucunun negatif çıktığı açıkladı.

Durum hakkında Gündem Kıbrıs'a açıklama yapan Üstel, ''Yakın temasta bulunmasamda arabada olduğum için kendimi izole altına aldım" dedi.

Üstel vatandaşlarına uyarıda bulunarak, ''Hangi platformda olursak olalım lütfen kurallara uyalım. Maske , Sosyal mesafe ve Hijyene dikkat edelim. Bu hastalığın daha çok bulaşmamasını kurallara uyarak önleye biliriz''dedi.