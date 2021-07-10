Sağlık Bakanı Üstel’den “GAÜ Aşı Merkezi’ne” Ziyaret

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde bulunan COVID 19 Aşı Merkezi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyarete GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’da eşlik etti.

GAÜ’de bulunan Aşı Merkezi’nde bölge halkının ve oturma izinli KKTC’de bulunan şahısların aşılaması gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda KKTC Bakanlar Kurulu’ndan alınan karara göre güz dönemi yüz yüze eğitime geçilmesi amaçlanırken, adada bulunan öğrencilerin kendi sağlığını ve çevrelerindeki kişilerin sağlık durumunu güvence altına almaları için aşı konusunda hassasiyet göstermeleri bekleniyor.

Konu ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın adada bulunan öğrenciler için göndermiş olduğu Johnson & Johnson aşısı GAÜ Aşı Merkezi’nde uygulanmaya başlandı. Aşı olmak isteyen öğrencilerin Pazartesi-Cuma günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında GAÜ Smart Health Sağlık Merkezi’nde aşı olabilecekleri bildirildi. Öğrencilerin aşı olmadan önce online olarak kaydını asi.saglik.gov.ct.tr adresinden yapmaları gerekiyor.