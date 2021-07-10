Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Sağlık Bakanı Üstel’den “GAÜ Aşı Merkezi’ne” Ziyaret

banner102

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde bulunan COVID 19 Aşı Merkezi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyarete GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’da eşlik etti.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:28
150 Okunma
Sağlık Bakanı Üstel’den “GAÜ Aşı Merkezi’ne” Ziyaret

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)’nde bulunan COVID 19 Aşı Merkezi’ni ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Söz konusu ziyarete GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’da eşlik etti.

GAÜ’de bulunan Aşı Merkezi’nde bölge halkının ve oturma izinli KKTC’de bulunan şahısların aşılaması gerçekleştiriliyor.

Aynı zamanda KKTC Bakanlar Kurulu’ndan alınan karara göre güz dönemi yüz yüze eğitime geçilmesi amaçlanırken, adada bulunan öğrencilerin kendi sağlığını ve çevrelerindeki kişilerin sağlık durumunu güvence altına almaları için aşı konusunda hassasiyet göstermeleri bekleniyor.

Konu ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı’nın adada bulunan öğrenciler için göndermiş olduğu Johnson & Johnson aşısı GAÜ Aşı Merkezi’nde uygulanmaya başlandı. Aşı olmak isteyen öğrencilerin Pazartesi-Cuma günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında GAÜ Smart Health Sağlık Merkezi’nde aşı olabilecekleri bildirildi. Öğrencilerin aşı olmadan önce online olarak kaydını asi.saglik.gov.ct.tr adresinden yapmaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 10.07.2021 16:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Evren, Beyarmudu, Çayönü, İncirli ve Köprülü’de çalışmaları yerinde inceledi
Bu rehavetle işimiz zor!!!
Bu rehavetle işimiz zor!!!
TRNC records 111 COVID cases
TRNC records 111 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim