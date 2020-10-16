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Sağlık Bakanı uyardı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, "mecbur kalmadıkça Rum kesimine geçilmemesi" gerektiğini vurguladı.

16 Ekim 2020 Cuma 09:29
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Sağlık Bakanı uyardı!

Sağlık Bakanı Ali Pilli,  Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının arttığına işaret ederek, "mecbur kalmadıkça Rum kesimine geçilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Rum kesiminde çalışan ve mecburi olarak gidenlerin orada bulunduğu süre içerisinde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuması gerektiğine vurgu yapan Pilli, sınır kapılarında vakalardaki artış nedeniyle tüm önlemlerin alındığını, sınır kapılarında rastgele yapılan PCR testlerinin sıklaştırıldığını ve şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını ifade etti.

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