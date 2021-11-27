Künye
Kıbrıs 21
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

Sağlık Bakanı: "Vatandaş haklı"

Bakan Pilli: "Halkın sağlığı her şeyden önemli, ilaç sıkıntısı giderilecek" 

27 Kasım 2021 Cumartesi 14:48
375 Okunma
Sağlık Bakanı: "Vatandaş haklı"
banner108

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, pandemi nedeniyle yaşanan ilaç sıkıntısı konusunda açıklamalarda bulundu. 

Bakan Pilli, ülkede ilaç sıkıntısının giderilmesi için 5 Milyon TL' nin Maliye Bakanlığı tarafından temin edildiğini, 10-15 gün içerisinde sorunun giderilecegini, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile görüşmeler yaptığını belirtti. 

Pilli, ayrıca sağlık fonundan acil ilaçlar için imkanlar çerçevesinde ilaçların temin edileceğini söyledi. 

Göreve geldiği günden itibaren var olan ilaç temini konusunda sıkıntıların aşısılması için çalıştıklarını kaydeden Bakan Pilli, en başta halkın sağlığının geldiğini, Sağlık Bakanlığı'dan talepte bulunan vatandaşın haklı olduğunu, bu çerçevede tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de Yeni Yıl Pazarı Kuruluyor
Girne’de Yeni Yıl Pazarı Kuruluyor
SON DAKİKA! Yeni Notam Yayımlandı
SON DAKİKA! Yeni Notam Yayımlandı
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim