SAĞLIK BAKANLIĞI: 1 yeni vaka daha

Sağlık Bakanlığı’ndan duyurulmuştur!
Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.
Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57 görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.
Rakamlarla Son Durum ;
Toplam test sayısı 645
Pozitif vaka sayısı toplamı 57
KKTC vatandaşı 25
Alman Vatandaşı 31
Türkmenistan Vatandaşı 1
Taburcu edilen 29 (Alman)
Tedavisi Devam eden 28
Tesavisi devam edenlerin dağılımı ;
KKTC 25
Alman 2
Türkmen 1
Son Güncelleme: 27.03.2020 00:17
Galiba dutamaycaksınız geni da IRGALAYCAK sizi. İp koptu artık. Siz kimseyi dinlemeyin da az galdı S ÇACAk SINIZ İÇİNE