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SAĞLIK BAKANLIĞI: 1 yeni vaka daha

Bakanlık bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlandığını duyurdu.

26 Mart 2020 Perşembe 23:00
4071 Okunma
SAĞLIK BAKANLIĞI: 1 yeni vaka daha

Sağlık Bakanlığı’ndan duyurulmuştur!

Bu akşam yapılan ek 25 yeni testin sonucunda 1 pozitif vakaya daha rastlanmıştır.

Böylelikle bugün için toplam test sayısı 57 görülen pozitif vaka sayısı ise 10 olmuştur.

Rakamlarla Son Durum ;

Toplam test sayısı 645
Pozitif vaka sayısı toplamı 57

KKTC vatandaşı 25
Alman Vatandaşı 31
Türkmenistan Vatandaşı 1

Taburcu edilen 29 (Alman)
Tedavisi Devam eden 28

Tesavisi devam edenlerin dağılımı ;
KKTC 25
Alman 2
Türkmen 1

Son Güncelleme: 27.03.2020 00:17
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüs
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Ağzımdan Yel Alsın 2020-03-26 23:53:43

Galiba dutamaycaksınız geni da IRGALAYCAK sizi. İp koptu artık. Siz kimseyi dinlemeyin da az galdı S ÇACAk SINIZ İÇİNE

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