Sağlık Bakanlığı,31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında konferans gerçekleştirdi.
Konferansa sağlık bakanlığı yetkilileri dışında, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.
Sağlık Bakanlığı “ 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” konferansı düzenledi
Sağlık Bakanlığı,31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında konferans gerçekleştirdi.
Konferansa sağlık bakanlığı yetkilileri dışında, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri de katıldı.
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