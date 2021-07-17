Sağlık Bakanlığı Açıklama

20/07 / 21
Lefkoşa
Yıldız Özkan Laboratuvarı
21/07/ 21 Çarşamba
Lefkoşa
1- Yöntem Laboratuvarı
2- Uzman Laboratuvar
3- Etik Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne
1- Tanı Laboratuvarı
2- Vita Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
4- Mucize Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Yöntem Laboratuvarı
2- Klinik Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı
22/07/21 Perşembe
Lefkoşa
1- Nis Laboratuvarı
2- Etik Laboratuvarı
3- Yöntem Laboratuvarı
Girne
1- Uni Laboratuvarı
2- Mucize Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Kunter Güven Laboratuvarı
2- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1 - Fatma Yaman
23/07/21 Cuma
Lefkoşa
1- Ulun Laboratuvarı
2- Referans Laboratuvarı
3- Biyogram Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı
Girne
1- British Med Laboratuvarı
2- Uni Laboratuvarı
3- Mucize Tıp Laboratuvarı
4- Tıp Laboratuvarı
Gazimağusa
1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı
2- Lancet Laboratuvarı
3- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Hasan İlkay Laboratuvarı
İlglili Laboratuvarlarda 09.00-12.30 arasında hizmet verilecektir.