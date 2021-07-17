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Sağlık Bakanlığı Açıklama

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Sağlık Bakanlığı'nın bayram boyunca anlaşmalı olduğu antijen test merkezleri aşağıda yer almaktadır.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:17
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Sağlık Bakanlığı Açıklama

20/07 / 21

Lefkoşa

Yıldız Özkan Laboratuvarı

21/07/ 21 Çarşamba                 

Lefkoşa

1- Yöntem Laboratuvarı
2- Uzman Laboratuvar
3- Etik Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı


Girne

1- Tanı Laboratuvarı
2- Vita Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı
4- Mucize Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Yöntem Laboratuvarı
2- Klinik Laboratuvarı

Güzelyurt

1- Güzelyurt Yöntem Laboratuvarı

22/07/21 Perşembe

Lefkoşa

1- Nis Laboratuvarı
2- Etik Laboratuvarı
3- Yöntem Laboratuvarı


Girne

1- Uni Laboratuvarı
2- Mucize Laboratuvarı
3- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Kunter Güven Laboratuvarı
2- Maraş Laboratuvarı

Güzelyurt

1 - Fatma Yaman

23/07/21 Cuma

Lefkoşa

1- Ulun Laboratuvarı
2- Referans Laboratuvarı
3- Biyogram Laboratuvarı
4- Yıldız Özkan Laboratuvarı

Girne

1- British Med Laboratuvarı
2- Uni Laboratuvarı
3- Mucize Tıp Laboratuvarı
4- Tıp Laboratuvarı

Gazimağusa

1- Tıp Mar Tanı Laboratuvarı
2- Lancet  Laboratuvarı
3- Maraş Laboratuvarı
Güzelyurt
1- Hasan İlkay Laboratuvarı

İlglili Laboratuvarlarda 09.00-12.30  arasında hizmet verilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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