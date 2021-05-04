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Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, yoğun talep üzerine 40 yaş ve üzerindeki kişilere 3 merkezde daha AstraZeneca aşılarının uygulanmaya devam edeceğini açıkladı.

04 Mayıs 2021 Salı 20:11
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Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

40 yaş ve üzerindeki kişilere Astra Zeneca aşılarına gösterilen  yoğun talep üzerine  3 merkezde daha Astra Zeneca aşılarının  yapımına devam edilecektir. 

5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde  (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine  ek olarak  Cengiz Topel Devlet   Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde  09.00 -13.00 saatlerinde Astra Zeneca aşısı yapılacaktır.
Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere Astra Zeneca aşısı yapılan merkez sayısı  altıya çıkmış bulunmaktadır.

Son Güncelleme: 04.05.2021 20:12
Anahtar Kelimeler:
AstraZeneca
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