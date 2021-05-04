Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı

40 yaş ve üzerindeki kişilere Astra Zeneca aşılarına gösterilen yoğun talep üzerine 3 merkezde daha Astra Zeneca aşılarının yapımına devam edilecektir.

5 Mayıs Çarşamba gününden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde (13.00-15.30) saatleri arasında Girne Akçicek Hastanesi'nde (08.30-14.00) saatleri arasında ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde (13.00-16.00) saatlerine ek olarak Cengiz Topel Devlet Hastanesi, Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Çamlıbel Sağlık Merkezi'nde 09.00 -13.00 saatlerinde Astra Zeneca aşısı yapılacaktır.

Böylelikle 40 yaş üzeri kisilere Astra Zeneca aşısı yapılan merkez sayısı altıya çıkmış bulunmaktadır.