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Sağlık Bakanlığı “Ada Pass” için kayıt istiyor

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 21:08
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Sağlık Bakanlığı “Ada Pass” için kayıt istiyor

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni kararlar alındı.

Bu çerçevede mekanlara kamusal alanlara girişte ihtiyaç duyulacak olan Ada Pass uygulaması için 20 Ağustos tarihi verildi. Birçok sektör ve kişi 20 Ağustos’a kadar Ada Pass sistemine kayıt olması gerekiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“Adapass ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayacak sistemdir.

Üst Kurul tarafından belirlenen kriterler ilgili sisteme entegre edilecektir. Belirlenen mekanlara/aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod Adapass sisteminden sorgulanacaktır.(manuel olarak da yazılabilir) Eğer kişinin belirlenen ve Adapass’a yüklenmiş kurala göre mekan/aktivitelere gerekli aşı belgesi ve PCR testleri yeterli ise giriş onayı verilir.

İleriki tarihlerde mekan/sektör/aktivite/etkinliklere giriş yapan kişilere adapass sorgusu yapılacağı nedenle aşağıda belirtilen sektörlerin 20/08/2021 tarihine kadar adapass.gov.ct.tr/company/register sitesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Sektörler: Bar ve club, meyhane, cafe, restoran, süpermarket, internet cafe, bet ofis, gece klübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza- butik, sinema-tiyatro salonları, konser-sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, casinolar, gençlik kampları, düğün-nişan-sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları, ibadethaneler.”

İngiltere’den gelenlere karantina muafiyeti

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre İngiltere (United Kingdom)’dan gelecek olan aşılı kişiler,  31.08.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabilecekler. Belirtilen tarihte Bakanlık yeniden değerlendirme yapılacak.

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