Sağlık Bakanlığı alınan kararları açıkladı

Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Doğrultusunda Sağlık Bakanlığı Aşağıda Belirtilen Ek Tedbir Kararlarının uygulanmasına karar vermiştir.

İlgili kararlar 3 Mayıs Pazartesi 2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Kapalı ve açık alanlarda eylem, miting ve törenlerin ülkemizde görülen vaka sayıları nedeni yapılmaması önerilir.

Son 14 gün içerisinde Hollanda, Brezilya, Hindistan, Ukrayna, Sırbistan ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydı ile ülkeye girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.

Bu maddeden İngiltere ve Danimarka çıkarılmış olup, Ukrayna ve Sırbistan eklenmiştir. ( Bu ülkelerin karantina süreleri 10 güne indirilmiştir. )

Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu el bilekliği ile ev karantinası kriterlerine göre yurt dışında eğitim gören KKTC vatandaşı öğrenciler eklenmiştir.

Bileklik uygulaması ile 3 gecelik kapalı otel turizmi için gelecek charter seferlerin sayısı 6’ya çıkarılmıştır.

Ramazan Bayramı dolayısı ile kurulması planlanan bayram yeri, lunapark, festival alanı v.b. etkinliklerin yapılmaması uygun görülmüştür.

Pazartesi-Cumartesi saat:21:00 ile 05:00 saatleri arasında ve Cumartesi saat:21:00 ile Pazartesi 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağının alınması Komitemiz tarafından önerilmektedir.

Pazartesi-Cumartesi günleri ;

Marketler 07:00-20:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10:00-20:30 saatleri arasında hizmet vereceklerdir.

Pazar günleri:

-Eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları ve tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricinde tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır.

- Restoran, kafe, pastane ve meyhanelerin yalnızca paket servisleri açık olacaktır.