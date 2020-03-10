Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

Sağlık Bakanlığı alınması gereken bireysel önlemleri açıkladı

Ülkede tespit edilen ilk koronavirüs vakası nedeniyle Sağlık Bakanlığı alınması gereken bireysel önlemleri duyurdu.

10 Mart 2020 Salı 10:37
2959 Okunma
Sağlık Bakanlığı alınması gereken bireysel önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiği belirtilerek halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

  • Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.
  • Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.
  • Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.
  • Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları. ( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )
  • Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin temaslarına ilişkin sağlık önlemlerini almaya devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar bir kişide koronavirüsün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapılmaya devam edileceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsSağlık BakanlığıKORONA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kemal 2020-03-10 10:48:37

Turisti ha alsana turisti sağlık bakanı görev başına Allah sizi bildiği gibi yapsın arsızlar

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2020-03-10 10:48:15

Alınması gereken en önemli önlem tüm ülkenin garantinada olmasıdır beklemeyelim ölüm olsun iş işten geçsin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”
Özçelik: “Tedbirleri maksimum seviyeye çıkarttık”
Turistler gezmeye devam ediyor
Turistler gezmeye devam ediyor
Sivil Savunma devrede
Sivil Savunma devrede
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim