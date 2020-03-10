Sağlık Bakanlığı alınması gereken bireysel önlemleri açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ülkemizde ilk koronavirüs vakası tespit edildiği belirtilerek halkın bu süreçte panik yapmadan kendini koruması için bireysel olarak alması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

Genel temizlik önlemlerini titizlikle uygulamaları, özellikle toplu yaşam alanlarında ellerini, su, sabun ve alkol bazlı dezenfektan ile sık sık yıkamaları.

Kronik hastalığı olan 60 yaş üzeri kişilerin gerekmedikçe kalabalık ortamlara girmemeleri.

Hasta kişilerin öksürüp veya hapşırırken tek kullanımlık bir mendil kullanmaları yoksa dirsek içine hapşırmaları.

Son 15 gün içerisinde ülkeye dönüş yapan ve öksürük nefes darlığı şikayetleri olan kişilerin aşağıda yer alan iletişim numaralarını aramaları. ( 0533 8501188 veya 0548 8501188; KKTC Sağlık Bakanlığı salgın ekip hatları )

Son 14 gün içerisinde yurt dışından gelen öğrencilerin durumu okullarına haber vererek 15 günü doldurmadan okula veya iş yerine gitmemeleri gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığı, hasta kişilerin temaslarına ilişkin sağlık önlemlerini almaya devam ettiğini açıkladı. Şu ana kadar bir kişide koronavirüsün tespit edildiği ifade edilen açıklamada, konuyla ilgili gerekli açıklamaların yapılmaya devam edileceği belirtildi.