Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” analizlerine devam ediyor

Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay

yapılan su analizlerine Bromat’da eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Busüre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”