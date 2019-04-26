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Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” analizlerine devam ediyor

26 Nisan 2019 Cuma 16:45
Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” analizlerine devam ediyor
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Sağlık Bakanlığı “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca su analizlerine devam ediyor. Sağlık Bakanlığı yaptığı analizler hakkında açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

”Sağlık Bakanlığı, T.S.H.D tarafından “Ambalajlanmış Kaynak ve İçme Suyu Yasası” uyarınca her ay
yapılan su analizlerine Bromatda eklenmiştir.

Devlet Laboratuvarından  gelen analiz sonuçlarına göre; aşağıdaki  firmaların, belirtilen tarihlerde üretmiş oldukları damacana sularda Bromat Miktarı maksimum (10 μg/L) seviyenin üzerinde çıkmıştır.

FİRMA ADI BROMAT MİKTARI ÜRETİM TARİHİ SON KULLANMA TARİHİ

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Aqua Fresh Su 1.5 litre 14 μg/L 26/03/2019 25/03/2020
Aqua Fresh Su 0.5 litre 14 μg/L 15/04/2019 14/04/2020
Gürpınar Su 200 cc
bardak su 19 μg/L 01/04/2019 01/04/2020
Meysu 0.33 litre 39 μg /L 08/04/2019 08/04/2020

Sağlık Bakanlığı olarak ilgili firmalara düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için süre verilmiştir. Busüre sonunda gerekli analizler yeniden yapılarak halkımız bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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Anahtar Kelimeler:
SuAnaliz3FirmaDahaBromatGündemKıbrıs
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Vatandaş 2019-04-26 19:50:14

Yani resmen halk ile dalga geçersiniz birilerini haklı çıkarasınız diye yapmadığnız şarlatanlık kalmadı daşıma suynan değirmen döndürmeye çalışırsınız utanın 2019 a geldik halaa daha damacanaynan uğraşırık yazık bu kktc ye

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