Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cumhurbaşkanı Tatar'dan Taziye mesajı
Son Dakika
18 ay hapis cezası verildi
18 ay hapis cezası verildi
Kadına Şiddet Cezasız Kalmadı; 11 ay hapsi boyladı
11 ay hapsi boyladı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Kanlı kavga cezaevinde son buldu
Kanlı kavga cezaevinde son buldu

Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı, Aşı Bilgi Sistemi İçin “0548 9901313 numaralı çağrı merkezi oluşturdu. 

28 Mart 2021 Pazar 19:35
340 Okunma
Sağlık Bakanlığı “Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi’ oluşturdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, aşı bilgi sistemi için giriş yapamayan veya giriş yaparken sorun yaşayan vatandaşların aşı bilgi sistemine erişmelerine yardımcı olmak için Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi oluşturulduğu açıklandı. 


Çağrı merkezinde aynı anda 5 kişinin yanıt verebileceği, 10 kişinin de beklemede olabileceği şekilde bir sistemin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sistemin Türkçe ve İngilizce yanıt verebilecek şekilde hazırlandığı kaydedildi. 

Buna göre vatandaşlar  yarından itibaren hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde” çağrı merkezine ulaşabilecekler.   

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi numarası 0548 9901313

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıAşı Bilgi Sistemi çağrı Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAKICI: CTP KORKAK VE BİRLİKTELİĞİ ÖNLEYEN PARTİ
ÇAKICI: CTP KORKAK VE BİRLİKTELİĞİ ÖNLEYEN PARTİ
5078 test yapıldı, 35 pozitif vakaya rastlandı
5078 test yapıldı, 35 pozitif vakaya rastlandı
Zaroğlu'ndan manidar paylaşım
Zaroğlu'ndan manidar paylaşım
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim