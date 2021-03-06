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Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı deneme süresi ardından Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor. Sistemin nasıl kullanılacağı ve bilgilendirme konusunda sağlık çalışanlarına sistem hakkında ön eğitim verildi.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:52
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Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemini devreye koymaya hazırlanıyor

 Eğitim programına katılan Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel kursiyerlere yaptığı konuşmada ” yeni ve modern bir döneme giriyoruz. Bu sistem bize aşı planlaması yapılması, aşı takibinin yapılması ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikleri içeriyor. Amacımız aşı merkezlerinde yığılma olmadan, randevu ile yığılmaların önlenmesini sağlamak ve adil bir aşılama uygulaması yapmaktır. Sistemin nasıl kullanılacağını sağlık çalışanlarımıza öğrettikten ve deneme süresinden sonra programı devreye koyacağız” dedi. 

Üstel sözlerine şöyle devam etti:
“Bu aşı ülkenin önünü açacak. Yavaş yavaş açılım yaparken insanımızın sağlığını koruyarak, ekonominin canlanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Yerel idare ve sektörlerin kendileri de bu konuda denetimlerde bizlere destek verecek. Açık pazarlar, kuaför, berber,dövmeciler ve güzellik salonlarını kurallar çerçevesinde açtık. Açılan yerlerde kurallara uyumayanlara hapislik cezasına kadar cezai yaptırımlar uygulanacak. Yeniden bir kapanma olmaması, sektörlerin yeniden zora girmemesi için çalışıyoruz.”
        
 

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