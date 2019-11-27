Sağlık Bakanlığı Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili araştırma başlattı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık basın bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu’nun ölümü ile ilgili geniş çaplı bir araştırma ve soruşturma başlatıldığı ve bunun sonucunda elde edilecek tüm sonuçların şeffaflıkla paylaşılacağı vurgulandı. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

“Atlas Rüstemoğlu’nun yapılan otopsisinde, göğüs aortunda yırtılma ve iç kanama tespit edilmiş, ölümüne etkili başkaca hastalığı olup olmadığının, uygulanan tedavilerde kullanılan ilaçların, yanlış bir uygulama ya da ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi için hem Türkiye Adli Tıp Kurumu’nda hem de Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda tetkik edilmesi için, doku örnekleri, idrar, kan ve mide içeriği örnekleri alınmıştır. Aynı zamanda bakanlığımız tafaından geniş çaplı idari bir araştırma da başlatılmıştır. Araştırma komitesinin el edeceği tüm bulgular, kamuoyunun bilgisine şeffaf bir şekilde sunulacak ve eğer bir ihmal varsa bunun gereği de yapılacaktır. Atlas Rüstemoğlu evladımıza Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz."