Sağlık Bakanlığı, "basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “seviye 3” kurallarının uygulandığı belirtildi ve kurallar şu şekilde hatırlatıldı:

“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.”