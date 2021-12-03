Künye
Kıbrıs 16
kapalı
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Sağlık Bakanlığı, "basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu

Sağlık Bakanlığı, ada içi geçişlere ilişkin 20 Kasım'da yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarında bir değişiklik yapılmadığını bildirdi ve “Konuyla ilgili bugün basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu.

03 Aralık 2021 Cuma 20:00
212 Okunma
Sağlık Bakanlığı, "basında yer alan haberler asılsızdır” uyarısında bulundu
banner108

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ada içi epidemiyolojik durum değerlendirmesi neticesinde geçişlerde “seviye 3” kurallarının uygulandığı belirtildi ve kurallar şu şekilde hatırlatıldı: 
“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre, Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük  negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler. 
"Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.  
Ancak aşısız orta eğitim (ortaokul ve lise öğrencileri) ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alişan Şan, adaylık başvurusunu yaptı
Alişan Şan, adaylık başvurusunu yaptı
Arif Sonuç UBP’den aday oldu
Arif Sonuç UBP’den aday oldu
Ahmet Muratoğlu CTP’den aday
Ahmet Muratoğlu CTP’den aday
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim